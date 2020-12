All Together Now: Eki strappa la vittoria a Dalila Cavalera (Di martedì 15 dicembre 2020) All Together Now, Ecco tutti i dettagli della storia di Eki. Michelle Hunziker dopo averla ascoltata dice: “Mi viene da piangere, non posso”. Eki (Instagram)La terza edizione di All Together Now si è conclusa con una vittoria inaspettata, che ha fatto emozionare il grande pubblico. Kam “Eki” Cahayadi è il vincitore dello show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione dei giudici Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga. Un grandissimo successo quello di quest’anno, rispetto al passato l’edizione di All Together Now 2020 ha avuto quel qualcosa in più che ha fatto stare i fan del programma attaccati alla televisione delle loro case. Merito di una formula che pur rimanendo sempre uguale a se stessa è riuscita a cambiare e ad aggiungere valore al programma televisivo. “Francesco Renga ... Leggi su kronic (Di martedì 15 dicembre 2020) AllNow, Ecco tutti i dettagli della storia di Eki. Michelle Hunziker dopo averla ascoltata dice: “Mi viene da piangere, non posso”. Eki (Instagram)La terza edizione di AllNow si è conclusa con unainaspettata, che ha fatto emozionare il grande pubblico. Kam “Eki” Cahayadi è il vincitore dello show condotto da Michelle Hunziker con la partecipazione dei giudici Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga. Un grandissimo successo quello di quest’anno, rispetto al passato l’edizione di AllNow 2020 ha avuto quel qualcosa in più che ha fatto stare i fan del programma attaccati alla televisione delle loro case. Merito di una formula che pur rimanendo sempre uguale a se stessa è riuscita a cambiare e ad aggiungere valore al programma televisivo. “Francesco Renga ...

ElisaGhi : RT @blinkhbdl: se conte durante le conferenze stampa al posto di dire ‘restiamo uniti nelle difficoltà’ avesse messo we are all in this tog… - yoursincerelyh : RT @blinkhbdl: se conte durante le conferenze stampa al posto di dire ‘restiamo uniti nelle difficoltà’ avesse messo we are all in this tog… - perfectderavin : RT @blinkhbdl: se conte durante le conferenze stampa al posto di dire ‘restiamo uniti nelle difficoltà’ avesse messo we are all in this tog… - sofchia_ : RT @blinkhbdl: se conte durante le conferenze stampa al posto di dire ‘restiamo uniti nelle difficoltà’ avesse messo we are all in this tog… - eijjades : RT @blinkhbdl: se conte durante le conferenze stampa al posto di dire ‘restiamo uniti nelle difficoltà’ avesse messo we are all in this tog… -