Ue: Sassoli, 'diritto di veto anacronistico, blocca democrazia' (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Il funzionamento della democrazia europea e' soggetto a un'unanimità che blocca la democrazia. Il diritto di veto è anacronistico, il diritto di veto blocca la democrazia, il funzionamento, le risposte e una democrazia che non decide come può farsi amare dai cittadini?" Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli ospite della trasmissione tv 'Mezz'ora in piu' su Rai3. Quanto al suo ruolo, replica: "Mi sento responsabile di una funzione. Abbiamo fatto quello che dovevamo in dieci mesi così complicati e difficili". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Milano, 13 dic. (Adnkronos) - "Il funzionamento dellaeuropea e' soggetto a un'unanimità chela. Ildi, ildila, il funzionamento, le risposte e unache non decide come può farsi amare dai cittadini?" Lo afferma il presidente del Parlamento europeo, Davidospite della trasmissione tv 'Mezz'ora in piu' su Rai3. Quanto al suo ruolo, replica: "Mi sento responsabile di una funzione. Abbiamo fatto quello che dovevamo in dieci mesi così complicati e difficili".

