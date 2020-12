Traffico Roma del 13-12-2020 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 dicembre 2020) LuceverdeBuongiorno e buona domenica da Simone Cerchiara rallentamenti a causa di un incidente in via del quartaccio all’altezza di via Monte del Marmo sulla via Tuscolana incidente nei pressi del raccordo anulare all’altezza di via Roccella Ionica rallentamenti sulla viale di Porta Tiburtina procedere con prudenza all’altezza di via Dei ramni alberi in strada da moderare la velocità intanto a San Lorenzo abbiamo lavori in via dei Latini strada chiusa all’altezza di via Dei Marzi nel trasporto pubblico ferma la trama due al suo posto il servizio con autobus via dei Fori Imperiali chiusa e mezzi pubblici deviate le linee che vi transitano e oggi il mercato di Porta Portese lezioni per tre linee di bus In conclusione ricordiamo che nell’aria gialla bar ristoranti e pizzerie restano aperti anche nei giorni festivi con consumo al tavolo da5 alle 18 da Simone ...