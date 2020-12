Spostamenti: vertice di governo. Pd: non si allenti stretta (Di domenica 13 dicembre 2020) Il governo sta valutando la possibilità di consentire gli Spostamenti tra piccoli comuni a Natale. Runione a palazzo Chigi con capidelegazione e ministri. M5s: rigore e fermezza, deroghe solo per ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 13 dicembre 2020) Ilsta valutando la possibilità di consentire glitra piccoli comuni a Natale. Runione a palazzo Chigi con capidelegazione e ministri. M5s: rigore e fermezza, deroghe solo per ...

Covid: vertice con Conte sugli spostamenti a Natale
E' stata convocata alle 19 la riunione tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione e il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. Sul tavolo le possibili deroghe alle limitazioni agli ...

Il governo pronto a un altro dietrofront: si valutano nuove misure per le feste
Il governo ha convocato alle 19 una riunione di emergenza tra Giuseppe Conte, i capidelegazione dei partiti di maggioranza, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e il sottosegretario ...