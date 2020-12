Serena Rossi: è lei la voce di Frozen? (Di domenica 13 dicembre 2020) Serena Rossi è un’attrice e cantante di origini napoletane, dalle grandissime qualità canore ed anche nella recitazione. Serena Rossi è stata scelta come voce di Anna di Frozen in Frozen, in coppia con Serena Autieri. La Rossi si è subito resa conto dell’impatto mediatico che ha questo ruolo, soprattutto nel mondo dei piccoli. Si è dichiarata orgogliosa ed onorata di aver dato voce ad Anna di Frozen, e che questa esperienza le ha lasciato delle emozioni indelebili. Serena Rossi è stata ospite a Una storia da cantare, su Rai Uno. Per lei è stato un primo ritorno sulle scene di Rai Uno dopo la partecipazione a Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. La ... Leggi su giornal (Di domenica 13 dicembre 2020)è un’attrice e cantante di origini napoletane, dalle grandissime qualità canore ed anche nella recitazione.è stata scelta comedi Anna diin, in coppia conAutieri. Lasi è subito resa conto dell’impatto mediatico che ha questo ruolo, soprattutto nel mondo dei piccoli. Si è dichiarata orgogliosa ed onorata di aver datoad Anna di, e che questa esperienza le ha lasciato delle emozioni indelebili.è stata ospite a Una storia da cantare, su Rai Uno. Per lei è stato un primo ritorno sulle scene di Rai Uno dopo la partecipazione a2 – Il segreto di Arendelle. La ...

