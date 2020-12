Polonia, ancora in piazza per rivendicare il diritto all’aborto e chiedere le dimissioni dei governo (Di domenica 13 dicembre 2020) Non si placa la mobilitazione in Polonia contro il divieto, ormai diventato totale, di aborto. Oggi a Varsavia sono scese in piazza alcune migliaia di persone per manifestare ancora una volta, a quasi due mesi di distanza, il loro no contro la sentenza della Corte Costituzionale che sancisce nel paese un divieto quasi totale di aborto. Le manifestazioni chiedono ormai anche le dimissioni del governo conservatore. In piazza e per le strade donne, ma anche uomini che hanno percorso la città e raggiunto l’abitazione del vice primo ministro Jaroslaw Kaczynski, ovvero colui che viene visto come l’uomo forte della destra polacca, dei conservatori al potere e colui che è dietro alla decisione della Corte. La casa del vice primo ministro è diventata nei giorni il target delle ... Leggi su open.online (Di domenica 13 dicembre 2020) Non si placa la mobilitazione incontro il divieto, ormai diventato totale, di aborto. Oggi a Varsavia sono scese inalcune migliaia di persone per manifestareuna volta, a quasi due mesi di distanza, il loro no contro la sentenza della Corte Costituzionale che sancisce nel paese un divieto quasi totale di aborto. Le manifestazioni chiedono ormai anche ledelconservatore. Ine per le strade donne, ma anche uomini che hanno percorso la città e raggiunto l’abitazione del vice primo ministro Jaroslaw Kaczynski, ovvero colui che viene visto come l’uomo forte della destra polacca, dei conservatori al potere e colui che è dietro alla decisione della Corte. La casa del vice primo ministro è diventata nei giorni il target delle ...

