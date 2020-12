Messa oggi in tv domenica 13 dicembre: programma, orari, canale e diretta streaming (Di domenica 13 dicembre 2020) Il programma, gli orari e le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di oggi domenica 13 dicembre. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà trasMessa la Messa in diretta su Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su canale 5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, con diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19. diretta streaming invece sul player di Tv2000 disponibile ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Il, glie le informazioni sulle messe e sul rosario nella giornata di13. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Alle ore 10:55, verrà traslainsu Rai Uno, seguito dalla recita dell’Angelus. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alle celebrazioni alle ore 7, 8:30 e 19.invece sul player di Tv2000 disponibile ...

TERNI – "La Chiesa diocesana esprime solidarietà e sta accanto ai lavoratori e alle loro famiglie, a quanti soffrono per le conseguenze dell’epidemia, a quanti sono nella disperazione, perché il Natal ...

Le Storie di Melaverde 13 dicembre. Il critico gastronomico torna in Svizzera per documentare una realtà poco conosciuta in Italia.

