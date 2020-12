Marsilio: “Presto Abruzzo in zona gialla” (Di domenica 13 dicembre 2020) L’Abruzzo, che è tornato in zona arancione, potrebbe tornare in zona gialla. Così ha detto il presidente della Regione Marco Marsilio. “Leggendo i dati che collocano l’Abruzzo perfettamente in linea con la media nazionale su tutti i principali indicatori (indice di contagiosità, tasso di occupazione posti letto in terapia intensiva e area medica, indice di ospedalizzazione, percentuale di positivi sui tamponi effettuati, numeri di tamponi eseguiti), abbiamo chiesto di anticipare il ritorno in arancione dallo scorso 7 dicembre (e l’Abruzzo vi è rimasto tutta la settimana tranne sabato per l’evidente impuntatura del Governo a voler stabilire una ‘questione di principio’ prescindendo dal merito). Accettando questa versione, l’Abruzzo potrebbe tornare in ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 13 dicembre 2020) L’, che è tornato inarancione, potrebbe tornare ingialla. Così ha detto il presidente della Regione Marco. “Leggendo i dati che collocano l’perfettamente in linea con la media nazionale su tutti i principali indicatori (indice di contagiosità, tasso di occupazione posti letto in terapia intensiva e area medica, indice di ospedalizzazione, percentuale di positivi sui tamponi effettuati, numeri di tamponi eseguiti), abbiamo chiesto di anticipare il ritorno in arancione dallo scorso 7 dicembre (e l’vi è rimasto tutta la settimana tranne sabato per l’evidente impuntatura del Governo a voler stabilire una ‘questione di principio’ prescindendo dal merito). Accettando questa versione, l’potrebbe tornare in ...

QuotidianPost : Marsilio: “Presto Abruzzo in zona gialla” - Lichtung5 : @EgidioIacobucci @repubblica Certo ma Marsilio non capisce o fa finta di non sapere che la curva epidemiologica fa… - CarapucciEgeo : Abruzzo arancione, braccio di ferro Regione-governo. Lettera a Marsilio: “Via l’ordinanza”. Ricciardi: “Non allenta… - Herbert403 : Dio Santo che idioti. Spero che venga impugnata presto la loro ordinanza. -

