Ligue 1 | Niang regala i tre punti al Rennes contro il Nizza

(Di domenica 13 dicembre 2020) L’ex Milan M’Baye, attaccante attualmente in forza al, hato i treai suoi nella sfida odierna diil. Al 28? del primo tempo è arrivata la sua rete che è stata decisiva al termine dei novanta minuti, iladesso è ottavo in classifica a quota 22. Ilè dodicesimo con 18. Foto: sofoot L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Nizza-Rennes 0-1: Sconfitta di misura del Nizza per 1-0 contro il Rennes, nel match valido per la quattordicesima g… - sportface2016 : #Ligue1, colpo grosso del #Rennes a #Nizza: 0-1 firmato da #Niang -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue Niang

Colpo grosso del Rennes sul campo del Nizza nel match valido per la quattordicesima giornata di Ligue 1 2020/2021. All’Allianz Riviera 0-1 firmato dall’ex Milan Mbaye Niang in questa sfida, peraltro, ...Sconfitta di misura del Nizza per 1-0 contro il Rennes, nel match valido per la quattordicesima giornata della Ligue 1. Decisivo il gol di Niang al 28° minuto, segnata su assist di Truffert C'è la fir ...