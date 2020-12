La campagna vaccini da metà gennaio nei gazebo a forma di primula

(Di domenica 13 dicembre 2020) La grafica è stata ideata dall'architetto Stefano Boeri, 'come segno di rinascita'. Il commissario Arcuri ha spiegato che saranno 1.500 i padiglioni nelle piazze dove verranno somministrate le dosi ...

Agenzia_Ansa : Una #primula il simbolo della campagna di vaccinazione anti-covid presentata dal commissario #Arcuri e dall'archite… - MediasetTgcom24 : Covid, sarà un fiore il simbolo della campagna vaccini #Coronavirusitalia - Tg1Raiofficial : Da metà gennaio partirà la campagna vaccinale contro il #COVID?19. #vaccini @robersperanza - SamWash61058209 : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, l'Italia rinasce con un fiore: lo spot della campagna per i vaccini: Ecco il video promozionale della campag… - A_Rapis : Arcuri: «Vaccini da metà gennaio. Il simbolo della campagna (e la forma dei gazebo)? Una primula» -

