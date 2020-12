House of the Dragon: rivelato il cast dello spin-off di Game of Thrones (Di domenica 13 dicembre 2020) Olivia Cooke, Matt Smith ed Emma D’Arcy saranno i protagonisti di House of the Dragon, lo spin-off di Game of Thrones House of the Dragon, lo spin-off prequel di Game of Thrones, ispirato Fuoco e Sangue, di George R.R. Martin, ha trovato tre dei suoi interpreti principali: Olivia Cooke, Matt Smith ed Emma D’Arcy, che si uniranno al già annunciato Paddy Considine (Peaky Blinders), interprete di Re Viserys I Targaryen. Ma a chi presteranno il volto i tre attori? Scopriamolo insieme. Olivia Cooke (già vista in Ready Player One e Bates Motel) sarà Alicent Hightower, figlia di Otto Hightower, il Primo Cavaliere del Re, e cresciuta nella Fortezza Rossa, vicino al re e alla sua cerchia più intima, è descritta come la donna ... Leggi su tuttotek (Di domenica 13 dicembre 2020) Olivia Cooke, Matt Smith ed Emma D’Arcy saranno i protagonisti diof the, lo-off diofof the, lo-off prequel diof, ispirato Fuoco e Sangue, di George R.R. Martin, ha trovato tre dei suoi interpreti principali: Olivia Cooke, Matt Smith ed Emma D’Arcy, che si uniranno al già annunciato Paddy Considine (Peaky Blinders), interprete di Re Viserys I Targaryen. Ma a chi presteranno il volto i tre attori? Scopriamolo insieme. Olivia Cooke (già vista in Ready Player One e Bates Motel) sarà Alicent Hightower, figlia di Otto Hightower, il Primo Cavaliere del Re, e cresciuta nella Fortezza Rossa, vicino al re e alla sua cerchia più intima, è descritta come la donna ...

