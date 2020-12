GP Abu Dhabi, Bottas: "Red Bull troppo veloce, ora farò un reset" (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo in gara e secondo nel mondiale. Valtteri Bottas è riuscito a concludere quantomeno con un sorriso un 2020 per niente facile, riuscendo a tornare sul podio dopo aver portato a casa appena 8 ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 13 dicembre 2020) Secondo in gara e secondo nel mondiale. Valtteriè riuscito a concludere quantomeno con un sorriso un 2020 per niente facile, riuscendo a tornare sul podio dopo aver portato a casa appena 8 ...

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - geglobo : GP de Abu Dhabi Max Verstappen supera Mercedes e vence de ponta a ponta; Pietro Fittipaldi é 19º… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN DOMINANTE AD ABU DHABI ?? ? Ferrari fuori dai punti nell’ultima gara di Seb, @McLarenF1 3^ nei Costrutt… - zazoomblog : GP Abu Dhabi Leclerc: Grazie Seb bello averti avuto come compagno - #Dhabi #Leclerc: #Grazie #bello - Profilo3Marco : RT @repubblica: F1, Abu Dhabi: domina Verstappen, battuti Bottas e Hamilton [di Alessandra Retico] [aggiornamento delle 16:55] https://t.co… -