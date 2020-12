Gf Vip, il video di Zorzi contro le troniste. Il duro attacco a Sonia Lorenzini - (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesca Galici Una perfomance ironica di Tommaso Zorzi di qualche mese fa contro le troniste è diventata virale dopo l'ingresso di Sonia Lorenzini al Gf Vip Sonia Lorenzini è entrata al Grande Fratello per sparigliare le carte in una Casa in cui sembrava essersi raggiunto un equilibrio eccessivamente placido. Con l'uscita di Selvaggia Roma e di Elisabetta Gregoraci, infatti, le uniche ad avere attriti sono ora Stefania Orlando e Dayane Mello, troppo poco per un reality che andrà avanti fino a febbraio, per il momento. L'ex tronista in passato ha avuto screzi con Tommaso Zorzi ed è proprio questa una delle dinamiche che nei prossimi giorni potrebbe accendere la vita della Casa. Zorzi, inoltre, pochi mesi fa si è ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Francesca Galici Una perfomance ironica di Tommasodi qualche mese faleè diventata virale dopo l'ingresso dial Gf Vipè entrata al Grande Fratello per sparigliare le carte in una Casa in cui sembrava essersi raggiunto un equilibrio eccessivamente placido. Con l'uscita di Selvaggia Roma e di Elisabetta Gregoraci, infatti, le uniche ad avere attriti sono ora Stefania Orlando e Dayane Mello, troppo poco per un reality che andrà avanti fino a febbraio, per il momento. L'ex tronista in passato ha avuto screzi con Tommasoed è proprio questa una delle dinamiche che nei prossimi giorni potrebbe accendere la vita della Casa., inoltre, pochi mesi fa si è ...

GrandeFratello : Dayane e Rosalinda VS tutti: le due migliori amiche si trovano sistematicamente in conflitto con la maggior parte d… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il primo VIP salvo è... STEFANIA! #GFVIP - GrandeFratello : I VIP ci erano quasi cascati... Dayane in realtà LA PREFERITA! #GFVIP - blogtivvu : #GFVip, Stefania Orlando parla di Matilde Brandi con Samantha De Grenet: ecco cosa ha detto (VIDEO) - BISLACCO3 : RT @oocgfvip5: “Scusami, come ti chiami tu scusami. Sonia come? Ma sei una vip? Ah, menomale. Già è una cosa buona questa. Dimmi Alfonso!”… -