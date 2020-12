Furto e ricettazione di auto di lusso: due arresti in Brianza (Di domenica 13 dicembre 2020) Monza, 13 dicembre 2020 - Carabinieri in azione, all'alba di oggi, tra la Brianza e la provincia di Bergamo. I militari hanno eseguito perquisizioni a Calusco d'Adda (Bergamo) e Cassano d'Adda ( Monza)... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 dicembre 2020) Monza, 13 dicembre 2020 - Carabinieri in azione, all'alba di oggi, tra lae la provincia di Bergamo. I militari hanno eseguito perquisizioni a Calusco d'Adda (Bergamo) e Cassano d'Adda ( Monza)...

retewebitalia : Ricettazione, furto con strappo ed evasione dai domiciliari. Un arresto - #retewebitalia #news #oggi #italia… - webnauta5_9 : RT @_Carabinieri_: Erano specializzati in rapine e spaccate, spesso perpetrate travisati con passamontagna e l'uso di violenza: arrestati d… - sasrmaynard : RT @_Carabinieri_: Erano specializzati in rapine e spaccate, spesso perpetrate travisati con passamontagna e l'uso di violenza: arrestati d… - FalcionelliFede : RT @_Carabinieri_: Erano specializzati in rapine e spaccate, spesso perpetrate travisati con passamontagna e l'uso di violenza: arrestati d… - Ettore572 : RT @_Carabinieri_: Erano specializzati in rapine e spaccate, spesso perpetrate travisati con passamontagna e l'uso di violenza: arrestati d… -

Ultime Notizie dalla rete : Furto ricettazione Furto e ricettazione di auto di lusso: due arresti in Brianza Il Giorno Furto e ricettazione di auto di lusso: due arresti in Brianza Secondo le indagini dei carabinieri, i due avrebbero anche rubato materiali edili per un valore di circa 11mila euro in un cantiere ... Due operai arrestati, ricercato un complice. Refurtiva in un capannone di Mariano FOTO Due operai arrestati per furto in un cantiere. Refurtiva trovata in un capannone di Mariano Comense, carabinieri a caccia del terzo complice ... Secondo le indagini dei carabinieri, i due avrebbero anche rubato materiali edili per un valore di circa 11mila euro in un cantiere ...Due operai arrestati per furto in un cantiere. Refurtiva trovata in un capannone di Mariano Comense, carabinieri a caccia del terzo complice ...