F1, GP Abu Dhabi 2020: Max Verstappen vuol chiudere col botto, Ferrari in cerca della rimonta (Di domenica 13 dicembre 2020) Signore e signori, ci siamo. Il Mondiale 2020 di F1 è pronto per andare in archivio e ad Abu Dhabi come al solito sta per calare il sipario su un’annata nella quale parlare di dominio Mercedes è anche riduttivo. Ben 13 delle 16 gare andate in scena fino a questo momento hanno il marchio della Stella a tre punte e questo dato descrive più di qualunque parola quanto fatto dalla scuderia di Brackley. Per questo, quanto tenterà di fare Max Verstappen ha un po’ i connotati dell’impresa. Max, infatti, cercherà di replicare lo scherzetto di Silverstone (Gran Bretagna), dove anche grazie a una strategia vincente seppe sorprendere le due Frecce Nere. In questo caso però, partendo dalla pole-position, potrebbe avere strada libera davanti a sé e imporre il proprio ritmo. Max, nel corso delle prove libere, ha fatto vedere un gran ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Signore e signori, ci siamo. Il Mondialedi F1 è pronto per andare in archivio e ad Abucome al solito sta per calare il sipario su un’annata nella quale parlare di dominio Mercedes è anche riduttivo. Ben 13 delle 16 gare andate in scena fino a questo momento hanno il marchioStella a tre punte e questo dato descrive più di qualunque parola quanto fatto dalla scuderia di Brackley. Per questo, quanto tenterà di fare Maxha un po’ i connotati dell’impresa. Max, infatti, cercherà di replicare lo scherzetto di Silverstone (Gran Bretagna), dove anche grazie a una strategia vincente seppe sorprendere le due Frecce Nere. In questo caso però, partendo dalla pole-position, potrebbe avere strada libera davanti a sé e imporre il proprio ritmo. Max, nel corso delle prove libere, ha fatto vedere un gran ...

