Ex calciatore del Sassuolo vittima di porno vendetta (Di domenica 13 dicembre 2020) Lucia Galli Una 25enne sudamericana nel 2019 diffuse video del sesso con l'uomo sposato: denunciata Odi et amo al tempo del web. La vendetta d'amore prima si consumava fredda, oggi si cerca a colpi di clic su internet. Succede a Sassuolo, terra di aceto balsamico che, infatti, è lo sfondo agro dell'ultima storia in cui chi è sedotto mette sulla piazza della rete, non solo lo strazio, ma anche i dettagli più reconditi della liaison dangereuse. Stavolta, volendo trovare un tratto di novità, la vittima è un lui, ma il copione è vecchio perché l'uomo tiene famiglia e quando, a fine estate 2019, scarica l'amante, lei non ci sta. Pazza di gelosia e delusione comincia a ricordare. E ritrova nella memoria del cellulare quei due filmini e quelle foto ricordo un poco osé, realizzate pare a insaputa di lui - durante il frequente ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 13 dicembre 2020) Lucia Galli Una 25enne sudamericana nel 2019 diffuse video del sesso con l'uomo sposato: denunciata Odi et amo al tempo del web. Lad'amore prima si consumava fredda, oggi si cerca a colpi di clic su internet. Succede a, terra di aceto balsamico che, infatti, è lo sfondo agro dell'ultima storia in cui chi è sedotto mette sulla piazza della rete, non solo lo strazio, ma anche i dettagli più reconditi della liaison dangereuse. Stavolta, volendo trovare un tratto di novità, laè un lui, ma il copione è vecchio perché l'uomo tiene famiglia e quando, a fine estate 2019, scarica l'amante, lei non ci sta. Pazza di gelosia e delusione comincia a ricordare. E ritrova nella memoria del cellulare quei due filmini e quelle foto ricordo un poco osé, realizzate pare a insaputa di lui - durante il frequente ...

