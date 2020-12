Covid | muore consigliere comunale alla Spezia

Corriere : Il confronto tra Italia e Germania: «Da loro muore l’1,5% dei contagiati, da noi il 3,5» - Agenzia_Ansa : E' morto di #Covid il #regista coreano #KimKi-duk Leone d'oro a #Venezia nel 2012, aveva 59 anni. #ANSA - VittorioSgarbi : Perché tanta crudeltà? - giuseppebarbus1 : RT @Corriere: Il confronto tra Italia e Germania: «Da loro muore l’1,5% dei contagiati, da noi il 3,5» - Alessan09379721 : @GiuseppeConteIT Ma come mai a Roma ladrona non muore nessuno di Covid 19 brutti schifosi????? La verità prima o poi verrà a galla... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid muore

Il Tirreno

Maria Rita Gismondo ha rilasciato un'intervista a una rivista ultraconservatrice e complottista tedesca in cui minimizza numeri e misure della pandemia in ...Le salme dei morti per Covid-19 sono troppe ... «In obitorio devono rimanere dei posti liberi per chi muore - spiega il sindaco Elzo Severin - così è stata fatta la questa scelta».