Controlli sullo shopping a Roma, isolata la Fontana di Trevi per un assembramento (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - È stata isolata dalla polizia locale di Roma Capitale l'area di Fontana di Trevi, a Roma, a causa di un assembramento di persone. Secondo quanto si apprende, i vigili procederanno a una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, procedura in atto anche in altre località del "tridente", al fine di scongiurare la formazione di blocchi di persone incompatibili con l'epidemia da Covid-19. Circa 40 ragazzi sono stati multati dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sorpresi a consumare bevande davanti ai locali oltre le ore 18. In particolare i Controlli hanno riguardato le zone più frequentate dai giovani come il rione Monti e Trastevere, ma anche quelle dei quartieri Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano. Gli ... Leggi su agi (Di domenica 13 dicembre 2020) AGI - È statadalla polizia locale diCapitale l'area didi, a, a causa di undi persone. Secondo quanto si apprende, i vigili procederanno a una graduale riapertura e un contingentamento con modalità stop and go, procedura in atto anche in altre località del "tridente", al fine di scongiurare la formazione di blocchi di persone incompatibili con l'epidemia da Covid-19. Circa 40 ragazzi sono stati multati dagli agenti della Polizia Locale diCapitale sorpresi a consumare bevande davanti ai locali oltre le ore 18. In particolare ihanno riguardato le zone più frequentate dai giovani come il rione Monti e Trastevere, ma anche quelle dei quartieri Prenestino, Casilino, Appio e Tuscolano. Gli ...

Agenzia_Italia : Controlli sullo shopping a Roma, isolata la Fontana di Trevi per un assembramento - sulsitodisimone : Controlli sullo shopping a Roma, isolata la Fontana di Trevi per un assembramento - francescotriolo : Da domani l’ordinanza per gli arrivi in Sicilia. Sullo Stretto il Covid Village per i controlli - malumichi : RT @Gio2020Gio: @matteorenzi Ancora nn si comprende che vuoi! Dei RP saranno interessati come giusto che sia ministeri, regioni e sindaci.… - Bart1705 : RT @rep_palermo: Controlli per chi rientra in Sicilia: è corsa contro il tempo per organizzare i tamponi sullo Stretto di Messina [di Giusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli sullo Controlli sullo shopping a Roma, isolata la Fontana di Trevi per un assembramento AGI - Agenzia Giornalistica Italia A2 – Casale compie l’impresa contro la capolista Udine Casale con otto giocatori iscritti al referto vince meritatamente contro l'APU Udine per 66-79. Udine parte bene e sembra avere il pieno controllo sulla partita nei primi minuti, poi la determinazione ... Controlli sullo shopping a Roma, isolata la Fontana di Trevi per un assembramento Appello dell'assessore alla Sanità del Lazio: "Va mantenuta una linea di rigore". A Milano folla ordinata per le spese natalizie ... Casale con otto giocatori iscritti al referto vince meritatamente contro l'APU Udine per 66-79. Udine parte bene e sembra avere il pieno controllo sulla partita nei primi minuti, poi la determinazione ...Appello dell'assessore alla Sanità del Lazio: "Va mantenuta una linea di rigore". A Milano folla ordinata per le spese natalizie ...