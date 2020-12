Abbandonato in fin di vita all’ospedale: overdose per il 21enne accusato della morte di Maria Chiara Previtali (Di domenica 13 dicembre 2020) Maria Chiara Previtali aveva 18 anni. Il 10 ottobre è morta – secondo quanto dimostrato dall’autopsia effettuato sul corpo della giovane – a causa di una dose di eroina regalata in occasione del proprio compleanno. L’autore del “regalo” – il fidanzato 21enne Francesco Gnucci, di Amelia (in provincia di Terni) – era stato indagato per omicidio preterintenzionale. A ‘La vita in Diretta’, aveva raccontato: “Quella sera abbiamo assunto eroina, una canna, lo abbiamo fatto insieme perché lei lo voleva fare quasi per forza. Se le avessi detto di no, lo avrebbe fatto con qualcun altro. La prima volta l’eroina l’ha assunta con me, però tutto il resto, come la cocaina, lo aveva fatto già in precedenza. È stata la prima persona che ho amato nella vita, le ho ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 13 dicembre 2020)Preli aveva 18 anni. Il 10 ottobre è morta – secondo quanto dimostrato dall’autopsia effettuato sul corpogiovane – a causa di una dose di eroina regalata in occasione del proprio compleanno. L’autore del “regalo” – il fidanzatoFrancesco Gnucci, di Amelia (in provincia di Terni) – era stato indagato per omicidio preterintenzionale. A ‘Lain Diretta’, aveva raccontato: “Quella sera abbiamo assunto eroina, una canna, lo abbiamo fatto insieme perché lei lo voleva fare quasi per forza. Se le avessi detto di no, lo avrebbe fatto con qualcun altro. La prima volta l’eroina l’ha assunta con me, però tutto il resto, come la cocaina, lo aveva fatto già in precedenza. È stata la prima persona che ho amato nella, le ho ...

