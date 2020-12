Serie C 2020/2021: successo della Juve Stabia, Orlando e Bubas affondano il Potenza (Di sabato 12 dicembre 2020) La Juve Stabia stende 2-0 il Potenza nel match valevole per la quindicesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 grazie alle reti messe a segno da Orlando e Bubas. Un successo estremamente importante per il club campano che consolida il proprio piazzamento in zona playoff; notte fonda, invece, per i rossoblù che restano ancorati al penultimo posto in classifica. In un primo tempo molto spezzettato per via dei numerosi fischi del direttore di gara Cristian Cudini, gli ospiti cercano insistentemente la via della rete, sfiorandola al 19? con una grande conclusione dai trenta metri di Vallocchia, deviata in corner da un guizzo di Tomei. Nonostante i lucani si facciano preferire sul piano del gioco, le Vespe attendo ... Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Lastende 2-0 ilnel match valevole per la quindicesima giornata del girone C digrazie alle reti messe a segno da. Unestremamente importante per il club campano che consolida il proprio piazzamento in zona playoff; notte fonda, invece, per i rossoblù che restano ancorati al penultimo posto in classifica. In un primo tempo molto spezzettato per via dei numerosi fischi del direttore di gara Cristian Cudini, gli ospiti cercano insistentemente la viarete, sfiorandola al 19? con una grande conclusione dai trenta metri di Vallocchia, deviata in corner da un guizzo di Tomei. Nonostante i lucani si facciano preferire sul piano del gioco, le Vespe attendo ...

OptaPaolo : 4 - Tra i giocatori attualmente in Serie A, Jens Petter #Hauge (classe 1999) é il piú giovane calciatore con almeno… - SkySport : Atalanta, Gasperini non si dimette ma il rapporto con Papu e Ilicic è incrinato: scenari - Gazzetta_it : I compagni di squadra, Baggio e i cori: l’emozione per l’addio a Pablito - MarS92__ : RT @OptaPaolo: 13 - Il Torino ha subito almeno tre gol in 13 partite di Serie A nel 2020, record negativo per i granata in un anno solare.… - OptaPaolo : 13 - Il Torino ha subito almeno tre gol in 13 partite di Serie A nel 2020, record negativo per i granata in un anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le migliori serie tv del 2020, scelte dal New York Times Il Post Sampdoria, i convocati di mister Ranieri per la trasferta a Napoli: out due titolari

La Sampdoria, attraverso il profilo Twitter, ha diramato la lista ufficiale dei convocati da mister Ranieri per la trasferta di Napoli.

Moviola Torino Udinese: l'episodio chiave del match

ASPETTANDO PIRLO E LA JUVE, THE INSIGNES E IL VAR USURPATORE DEL FUORIGIOCO ? - La Juve infila un altro 1-1 dopo quello di Crotone. Dybala gioca bene accanto a Morata, ma complessivamente col Verona l ...

La Sampdoria, attraverso il profilo Twitter, ha diramato la lista ufficiale dei convocati da mister Ranieri per la trasferta di Napoli.ASPETTANDO PIRLO E LA JUVE, THE INSIGNES E IL VAR USURPATORE DEL FUORIGIOCO ? - La Juve infila un altro 1-1 dopo quello di Crotone. Dybala gioca bene accanto a Morata, ma complessivamente col Verona l ...