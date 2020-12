Serie A, panchine a rischio: in quattro possono saltare in questo turno (Di sabato 12 dicembre 2020) Dalle prime della classe alle ultime, una logica indiscussa che richiama alla mente solo il pensiero dell’esonero. Una conseguenza dettata dai risultati fallimentari di questo periodo. Il primo a non essere più seduto sulla propria panchina è Iachini. Anche il suo successore, Prandelli, rischia di ricevere la stessa notizia. La Fiorentina, dopo un mercato importante, ha mostrato solamente il suo volto peggiore in questa stagione di Serie A. Un gioco lento e prevedibile, condito da una preoccupante assenza di gol. Intollerabile per la dirigenza viola trovarsi vicino al fondo della classifica. La viola sarà ospite dell’Atalanta, una squadra che si è ripresa dopo aver ottenuto la qualificazione alla fase successiva di Champions League. Prandelli è chiamato a portare a casa un risultato positivo, altrimenti il rischio sarebbe un altro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Dalle prime della classe alle ultime, una logica indiscussa che richiama alla mente solo il pensiero dell’esonero. Una conseguenza dettata dai risultati fallimentari diperiodo. Il primo a non essere più seduto sulla propria panchina è Iachini. Anche il suo successore, Prandelli, rischia di ricevere la stessa notizia. La Fiorentina, dopo un mercato importante, ha mostrato solamente il suo volto peggiore in questa stagione diA. Un gioco lento e prevedibile, condito da una preoccupante assenza di gol. Intollerabile per la dirigenza viola trovarsi vicino al fondo della classifica. La viola sarà ospite dell’Atalanta, una squadra che si è ripresa dopo aver ottenuto la qualificazione alla fase successiva di Champions League. Prandelli è chiamato a portare a casa un risultato positivo, altrimenti ilsarebbe un altro ...

