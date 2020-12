Rassegne, al via ‘Catch the moon’: da Napoli sul web il primo festival d’animazione per bambini (Di sabato 12 dicembre 2020) Parte da San Giovanni a Teduccio la prima edizione di Catch the Moon – International Children & Youth Animated Film festival, il primo festival italiano – e tra i pochissimi in Europa – dedicato al cinema d’animazione per bambini e ragazzi, nonché il primo festival di cinema d’animazione in Campania, che, a causa delle restrizioni anti Covid 19, si trasferisce online dal 14 al 20 dicembre grazie al supporto tecnico della Cineteca di Milano. Catch the moon è un progetto di formazione, promozione e diffusione del cinema d’animazione per bambini e ragazzi realizzato nell’ambito del bando “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e festival” promosso da Miur e Mibact, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 12 dicembre 2020) Parte da San Giovanni a Teduccio la prima edizione di Catch the Moon – International Children & Youth Animated Film, ilitaliano – e tra i pochissimi in Europa – dedicato al cinemapere ragazzi, nonché ildi cinemain Campania, che, a causa delle restrizioni anti Covid 19, si trasferisce online dal 14 al 20 dicembre grazie al supporto tecnico della Cineteca di Milano. Catch the moon è un progetto di formazione, promozione e diffusione del cinemapere ragazzi realizzato nell’ambito del bando “Cinema per la Scuola – Buone Pratiche,” promosso da Miur e Mibact, ...

