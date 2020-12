Quando nominare Paolo Rossi mi salvò dai tagliagole talebani (Di sabato 12 dicembre 2020) Fausto Biloslavo "Conosci Paolo Rossi?". La domanda dei tagliagole islamici, che mi circondano scrutando la succulenta preda, è sorprendente. «Conosci Paolo Rossi?». La domanda dei tagliagole islamici, che mi circondano scrutando la succulenta preda, è sorprendente. Nel 1998, dopo i missili lanciati da Bill Clinton sulle basi di Osama bin Laden in Afghanistan, non c'è tanto da scherzare a girare fra i talebani che da un paio d'anni hanno conquistato quasi tutto il paese a colpi di Corano e moschetto. Pablito e le sue epiche gesta calcistiche nel Mondiale del 1982 mi salvano da un brutto quarto d'ora o peggio. A Kandahar, davanti alla vetusta reggia ottocentesca della sorpassata monarchia afghana, ciondolano nei giardini un tempo fiorenti, un centinaio ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) Fausto Biloslavo "Conosci?". La domanda deiislamici, che mi circondano scrutando la succulenta preda, è sorprendente. «Conosci?». La domanda deiislamici, che mi circondano scrutando la succulenta preda, è sorprendente. Nel 1998, dopo i missili lanciati da Bill Clinton sulle basi di Osama bin Laden in Afghanistan, non c'è tanto da scherzare a girare fra iche da un paio d'anni hanno conquistato quasi tutto il paese a colpi di Corano e moschetto. Pablito e le sue epiche gesta calcistiche nel Mondiale del 1982 mi salvano da un brutto quarto d'ora o peggio. A Kandahar, davanti alla vetusta reggia ottocentesca della sorpassata monarchia afghana, ciondolano nei giardini un tempo fiorenti, un centinaio ...

jaimelsnnister : Nessuno: Elisabetta quando deve nominare la casa del Grande Fratello: LÀ DENTRO #Verissimo #GFVIP - mariros88228708 : RT @vincycernic95: Comunque Mtr era visibilmente incazzata anche se non lo darà a vedere. In effetti è frustrante vedersi nominare senza un… - forawhile____ : Questo sta per diventare un Giacomo Urtis stan account Avvisatemi quando Tommaso la smette di nominare quella perso… - ciurlaz : io adoro Maria Teresa però ha rotto il cazzo a nominare Pierpaolo perché non difende Elisabetta. basta con sti idea… - mameli54 : @CarlaG13528731 @fiordisale @luigidimaio È sempre stato, ma i tifosi devono sbattere prima di capirlo. Quando è cad… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando nominare Quando nominare Paolo Rossi mi salvò dai tagliagole talebani il Giornale De Magistris: Sono molto felice della nomina di Don Mimmo Battaglia

“Sono molto felice della nomina di Don Mimmo Battaglia ad Arcivescovo di Napoli. Ho conosciuto personalmente Mimmo Battaglia ...

Lamezia, Lucia (Pd) su sentenza Tar: "Quando governa Mascaro arrivano i commissari"

Lamezia Terme - 'Lo scioglimento del consiglio comunale e la decadenza del sindaco di Lamezia Terme, in seguito alla sentenza del TAR di tornare a votare in alcune sezioni rappresenta per la nostra ci ...

“Sono molto felice della nomina di Don Mimmo Battaglia ad Arcivescovo di Napoli. Ho conosciuto personalmente Mimmo Battaglia ...Lamezia Terme - 'Lo scioglimento del consiglio comunale e la decadenza del sindaco di Lamezia Terme, in seguito alla sentenza del TAR di tornare a votare in alcune sezioni rappresenta per la nostra ci ...