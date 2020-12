Neymar, post polemico su Instagram e like di Francesco Totti (Di sabato 12 dicembre 2020) Neymar è stato escluso dalla lista dei finalisti per il premio Fifa The Best 2020 che in assenza del Pallone d'Oro (quest'anno come noto non verrà assegnato) diventa senza dubbio il premio più ambito ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 dicembre 2020)è stato escluso dalla lista dei finalisti per il premio Fifa The Best 2020 che in assenza del Pallone d'Oro (quest'anno come noto non verrà assegnato) diventa senza dubbio il premio più ambito ...

CorSport : #Neymar, post polemico su #Instagram e like di Francesco #Totti ?? - sportli26181512 : Neymar, post polemico su Instagram e like di Francesco Totti: Il campione brasiliano del PSG è stato escluso dal pr… - Maninder_95 : @NandoPiscopo1 @sburrotre Ma ti ricordi quando nel post lockdown dicevano: “io lo scambio Neymar-Lautaro non lo faccio mai” ?????????? - dosantoseloy : RT @bryanaleroux: se non hanno neymar come pv non te li prendi — sto con eloy perché lo amo non perché fa neymar, invidiosi - bryanaleroux : se non hanno neymar come pv non te li prendi — sto con eloy perché lo amo non perché fa neymar, invidiosi -