Matteo Salvini ritira la querela contro Valerio Ferrandi per la minaccia social (Di sabato 12 dicembre 2020) Salvini ha ritirato la querela contro Valerio Ferrandi che lo aveva minacciato su facebook. Accordo raggiunto dopo donazione per Ospedale Buzzi

