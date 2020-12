La Azzolina con un piede fuori dal governo, Pd e Iv: “Va sostituita”. E Conte sta per arrendersi (Di sabato 12 dicembre 2020) Bye bye Azzolina. “Ha sbagliato troppo, va sostituita”. Il tam tam continua, ai piani altri sostengono che non è più possibile tenerla alla guida del ministero. Pd e renziani sono pronti a metterla alla porta, già sanno chi inserire al suo posto. Il tentativo di Conte del “vogliamoci tutti bene” è fallito sul nascere. E le sue parole sui ministri – pronunciate giorni fa – sanno ancor più di beffa. «Sono il capitano di una squadra che ha superato una grande prova, i miei ministri sono i migliori», aveva detto. E ancora: «La maggioranza c’è e ci sarà». Il solito show del premier. La Azzolina “fuori”, rimpasto alle porte Parole, però, che hanno imbarazzato le stesse forze di governo. Pd e Iv sanno che così non si può andare avanti. “Ma quali ministri migliori”, è il commento che rimbalza ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Bye bye. “Ha sbagliato troppo, va. Il tam tam continua, ai piani altri sostengono che non è più possibile tenerla alla guida del ministero. Pd e renziani sono pronti a metterla alla porta, già sanno chi inserire al suo posto. Il tentativo didel “vogliamoci tutti bene” è fallito sul nascere. E le sue parole sui ministri – pronunciate giorni fa – sanno ancor più di beffa. «Sono il capitano di una squadra che ha superato una grande prova, i miei ministri sono i migliori», aveva detto. E ancora: «La maggioranza c’è e ci sarà». Il solito show del premier. La”, rimpasto alle porte Parole, però, che hanno imbarazzato le stesse forze di. Pd e Iv sanno che così non si può andare avanti. “Ma quali ministri migliori”, è il commento che rimbalza ...

