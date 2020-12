Inter, Barella si allena con il gruppo: in campo a Cagliari (Di sabato 12 dicembre 2020) Nicolò Barella sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domani contro il Cagliari Nicolò Barella sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domani contro il Cagliari. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando che il centrocampista dovrebbe partire dal primo minuto. Barella, infatti, si è allenato regolarmente con il gruppo nonostante avesse forzato il proprio recupero per essere in campo mercoledì sera in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Nicolòsarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domani contro ilNicolòsarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la sfida di domani contro il. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando che il centrocampista dovrebbe partire dal primo minuto., infatti, si èto regolarmente con ilnonostante avesse forzato il proprio recupero per essere inmercoledì sera in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Leggi su Calcionews24.com

