Incredibile in serie B, Mancuso lancia l’Empoli con 4 gol in 14 minuti (Di sabato 12 dicembre 2020) Emozioni in serie B: Mancuso porta l’Empoli al secondo posto con 4 gol in 14 minuti. Virtus Entella rimontata e vetta a un solo punto di distanza dopo il ko della Salernitana L’attaccante dell’Empoli, Leonardo Mancuso, entra di diritto nella storia della serie B. Dopo aver realizzato 4 gol in appena 14 minuti, l’attaccante milanese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 12 dicembre 2020) Emozioni inB:portaal secondo posto con 4 gol in 14. Virtus Entella rimontata e vetta a un solo punto di distanza dopo il ko della Salernitana L’attaccante del, Leonardo, entra di diritto nella storia dellaB. Dopo aver realizzato 4 gol in appena 14, l’attaccante milanese Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Simosamo_ : Chi segue la serie B ha una pazienza incredibile. - infoitsport : Juve, l'incredibile dato in Serie A: 'Non era mai successo!' - debnam_eilish : @debnamjaureguii È incredibile pensare che per la morte di un solo personaggio la serie sarebbe cambiata totalmente - Spazio_J : Juventus, incredibile dato in Serie A: mai due vittorie di fila - - OdeonZ__ : Ibrahimovic: 'Siamo in una forma incredibile ma non abbiamo vinto ancora nulla' -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile serie Incredibile in Serie D: non ci sono i tamponi, giornata a rischio. Ma il Fiorenzuola giocherà SportPiacenza RELIVE Serie B Pisa-Pordenone 1-0: cadono i ramarri dopo sei risultati utili

Finisce qui! Pisa batte Pordenone 1-0. Decide la rete di Palombi. Esultano i nerazzurri per la seconda vittoria consecutiva in casa. Cade invece dopo sei risultati utili la squadra di ...

The Acolyte: tutto quello che sappiamo sulla nuova serie oscura ambientata nel passato

Vediamo tutti gli elementi conosciuti in merito a "The Acolyte", la nuova serie di Star Wars che sarà ambientata nel passato ...

Finisce qui! Pisa batte Pordenone 1-0. Decide la rete di Palombi. Esultano i nerazzurri per la seconda vittoria consecutiva in casa. Cade invece dopo sei risultati utili la squadra di ...Vediamo tutti gli elementi conosciuti in merito a "The Acolyte", la nuova serie di Star Wars che sarà ambientata nel passato ...