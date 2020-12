Il Meteo per l’Italia del 12 dicembre: piogge e temporali su Sud e Isole (Di sabato 12 dicembre 2020) Pioggia e temporali su Sud e Isole, allerta Meteo di livello giallo per nove regioni del territorio nazionale: sono queste le principali previsioni per l’Italia di questo sabato 12 dicembre. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale della Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 11 dicembre, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 12 dicembre è stato attivato il livello di allerta gialla, per rischio idrogeologico, su: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. #allertaGIALLA Meteo-idro domani, sabato #12dicembre, in dieci regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta sul tuo territorio ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 dicembre 2020) Pioggia esu Sud e, allertadi livello giallo per nove regioni del territorio nazionale: sono queste le principali previsioni perdi questo sabato 12. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale della Protezione Civile, emesso nella serata di ieri, 11, e valido fino alla mezzanotte di oggi, 12è stato attivato il livello di allerta gialla, per rischio idrogeologico, su: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. #allertaGIALLA-idro domani, sabato #12, in dieci regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta sul tuo territorio ...

