Guardiola: "Sarà un derby difficilissimo. Vogliamo avere delle risposte"

Pep Guardiola ha parlato in vista del derby di questa sera con il Manchester United, parlando anche del tecnico Solskjaer. Queste le sue parole: "L'importante è conoscere il valore di Solskjaer, non c'è dubbio su questo. Non devo dargli supporto perché è abbastanza forte. Lui sa come funziona, questo lavoro; quando vinciamo, siamo dei geni e quando perdiamo, dobbiamo essere licenziati. Succede allo United e in tutti i club del mondo. Questa è la realtà". Sul derby: "E' una gara sentita e molto complicata. Dobbiamo stare attenti, hanno tanta qualità, stanno bene, quindi attenzione massima".

