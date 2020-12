Google: classifiche i “cosa significa” più cercati del 2020 (Di sabato 12 dicembre 2020) Questo dicembre sta per chiudere uno degli anni più difficili e tremendi che la storia dell’umanità possa ricordare, le classifiche di Google ci svelano le curiosità di tutto il mondo. Motore di ricerca Google (da pixabay)Anche quest’anno Google stila le sue classifiche per darci una idea di quello che per gli italiani, ma anche per le popolazioni di tutto il mondo, è stato l’anno che sta per finire. Le sue classifiche ci permettono cosa si è cercato sul motore di ricerca. Le ricerca durante la “pandemia” Questa classifica è stata, ovviamente, influenzata dal covid 19 e da tutto quello che è successo a causa del maledetto coronavirus che ha cambiato per sempre le nostre vite. E al primo posto non poteva che esserci la parola “pandemia”. Abbiamo imparato a renderci ... Leggi su kronic (Di sabato 12 dicembre 2020) Questo dicembre sta per chiudere uno degli anni più difficili e tremendi che la storia dell’umanità possa ricordare, ledici svelano le curiosità di tutto il mondo. Motore di ricerca(da pixabay)Anche quest’annostila le sueper darci una idea di quello che per gli italiani, ma anche per le popolazioni di tutto il mondo, è stato l’anno che sta per finire. Le sueci permettono cosa si è cercato sul motore di ricerca. Le ricerca durante la “pandemia” Questa classifica è stata, ovviamente, influenzata dal covid 19 e da tutto quello che è successo a causa del maledetto coronavirus che ha cambiato per sempre le nostre vite. E al primo posto non poteva che esserci la parola “pandemia”. Abbiamo imparato a renderci ...

dariobonacina : Guardando le classifiche delle ricerche Google... - green_milano : RT @martinapennisi: Zanardi, Bocelli e un po' di Suarez sono gli italiani nelle classifiche globali di Google del 2020. Come Nadia Toffa,… - giuliog : RT @martinapennisi: Zanardi, Bocelli e un po' di Suarez sono gli italiani nelle classifiche globali di Google del 2020. Come Nadia Toffa,… - Corriere : RT @martinapennisi: Zanardi, Bocelli e un po' di Suarez sono gli italiani nelle classifiche globali di Google del 2020. Come Nadia Toffa,… - martinapennisi : Zanardi, Bocelli e un po' di Suarez sono gli italiani nelle classifiche globali di Google del 2020. Come Nadia To… -

Ultime Notizie dalla rete : Google classifiche Google: classifiche i “cosa significa” più cercati del 2020 kronic Ecco i Film e le Serie Tv più ricercate nel 2020 [LISTA]

Google ha rilasciato i dati riguardanti i film e le serie Tv più ricercate sul proprio motore di ricerca nel 2020 ...

I film erotici più sexy di sempre

Un nuovo sondaggio ha stabilito che tra le pellicole a contenuto sessuale (non porno) «Basic Instinct», il thriller con Sharon Stone, è il più intrigante. Ecco la classifica ...

Google ha rilasciato i dati riguardanti i film e le serie Tv più ricercate sul proprio motore di ricerca nel 2020 ...Un nuovo sondaggio ha stabilito che tra le pellicole a contenuto sessuale (non porno) «Basic Instinct», il thriller con Sharon Stone, è il più intrigante. Ecco la classifica ...