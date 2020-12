Giugliano | armi e droga nel box auto | arrestato 20enne Il nome

Leggi su teleclubitalia

(Di sabato 12 dicembre 2020) In manette ventenne che nascondevanel garage della propria. I carabinieri della sezione operativa diin Campania hannoper detenzione dia fini di spaccio Andrea D’Ausilio,del posto già noto alle forze dell’ordine.: nascondevanel boxDurante una perquisizione in via Spadaro, zona L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.