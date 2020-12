F1, il rettilineo principale di Silverstone è stato intitolato a Lewis Hamilton (Di sabato 12 dicembre 2020) Il rettilineo principale del circuito di Silverstone è stato intitolato a Lewis Hamilton! Uno dei tracciati più iconici del motorsport a livello globale, dove il 13 maggio 1950 si disputò la prima corsa valida per il Mondiale F1, sarà distinto dal rettilineo Hamilton. Il sette volte Campione del Mondo di Formula Uno ha ricevuto questo onore da parte dei gestori del tracciato britannico. L’attuale pilota della Mercedes è così diventato il primo uomo a ricevere questo prestigioso riconoscimento, tra l’altro su una pista dove ha trionfato per ben sette volte in carrierra. Il maganament di Silverstone ha spiegato in questo modo la sua scelta: “Un omaggio per lo straordinario traguardo dei sette Mondiali conquistati”. Il ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildel circuito di! Uno dei tracciati più iconici del motorsport a livello globale, dove il 13 maggio 1950 si disputò la prima corsa valida per il Mondiale F1, sarà distinto dal. Il sette volte Campione del Mondo di Formula Uno ha ricevuto questo onore da parte dei gestori del tracciato britannico. L’attuale pilota della Mercedes è così diventato il primo uomo a ricevere questo prestigioso riconoscimento, tra l’altro su una pista dove ha trionfato per ben sette volte in carrierra. Il maganament diha spiegato in questo modo la sua scelta: “Un omaggio per lo straordinario traguardo dei sette Mondiali conquistati”. Il ...

