F1 GP Abu Dhabi, Hamilton: “Sarà una gara poco entusiasmante, grato di essere tornato” (Di sabato 12 dicembre 2020) “E’ sempre meglio partire da primi perché su questa pista è difficile superare, ma con la strategia possiamo giocarci le nostre carte. Sto già pensando a come ribaltare la situazione. Non sarà una gara entusiasmante perché si farà probabilmente una sosta sola minimizzando il tempo perso per il pit stop, ma vediamo“. Lo ha dichiarato Lewis Hamilton alla fine delle qualifiche del GP di Abu Dhabi dove il britannico scatterà 3°. “Sono grato di essere tornato nel team per cercare di concludere la stagione. E’ stato un weekend difficile, riprendere il ritmo è stato complicato e ho faticato tanto. Ho dato tutto e devo fare le mie congratulazioni a Max, domani proverò a dargli filo da torcere” ha concluso il pilota della Mercedes. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) “E’ sempre meglio partire da primi perché su questa pista è difficile superare, ma con la strategia possiamo giocarci le nostre carte. Sto già pensando a come ribaltare la situazione. Non sarà unaperché si farà probabilmente una sosta sola minimizzando il tempo perso per il pit stop, ma vediamo“. Lo ha dichiarato Lewisalla fine delle qualifiche del GP di Abudove il britannico scatterà 3°. “Sonoditornato nel team per cercare di concludere la stagione. E’ stato un weekend difficile, riprendere il ritmo è stato complicato e ho faticato tanto. Ho dato tutto e devo fare le mie congratulazioni a Max, domani proverò a dargli filo da torcere” ha concluso il pilota della Mercedes. SportFace.

