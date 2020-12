Confcommercio: a Natale un italiano su quattro non farà regali (Di sabato 12 dicembre 2020) Il 25% degli italiani per questo Natale non comprerà alcun regalo. Il motivo è dato ovviamente dall’emergenza Covid e dall’incertezza sulla durata della pandemia e dello scambiarseli. È quanto emerge da un’indagine di Confcommercio. L’incertezza del periodo ha fatto sì che l’acquisto anticipato dei regali a fine novembre è stato effettuato dal 20% dei consumatori contro il 26% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Il 25% degli italiani per questonon comprerà alcun regalo. Il motivo è dato ovviamente dall’emergenza Covid e dall’incertezza sulla durata della pandemia e dello scambiarseli. È quanto emerge da un’indagine di. L’incertezza del periodo ha fatto sì che l’acquisto anticipato deia fine novembre è stato effettuato dal 20% dei consumatori contro il 26% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

