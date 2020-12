Cittadella-Spal | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 12 dicembre 2020) Al Tombolato ilriceve la. La squadra di Venturato, reduce dal ko di Salerno, proverà a fermare gli uomini di Marino, reduci da sei successi consecutivi in campionato. Con una vittoria, lascavalcherebbe la Salernitana in vetta alla classifica di Serie B.(4-3-1-2) – Maniero; Ghiringhelli, Perticone, Fare, Donnarumma; Proia, Pavan, Branca; Vita; Tsadjout, Tavernelli. All.: Venturato(3-4-1-2) – Thiam; Tomovic, Salamon, Sernicola; D'Alessandro, Castro, Sa. Esposito, Sala; Valoti; Paloschi, Di Francesco. All.: Marino Foto: sito ufficiale