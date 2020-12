Catania | Raffaele ritrova Martinez che è nella lista dei 22 per Viterbo

Leggi su itasportpress

(Di sabato 12 dicembre 2020) Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore delGiuseppeha convocato 22 giocatori per la sfida alla Viterbese, in programma domenica 13 dicembre alle 15.00 allo stadio "Enrico Rocchi" e valevole per la quindicesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Oggi è stata riscontrata l’avvenuta guarigione delle persone precedentemente contagiate: il calciatore Miguel Angele l'allenatore in seconda Giuseppe Leonetti sono nuovamente a disposizione. Tra gli indisponibili per, oltre agli squalificati, Michele Emmausso infortunatosi ieri in allenamento. Da stasera, rossazzurri in ritiro pre-gara. Martedì, alle 15.00, l'inizio della preparazione in vista del match con il Potenza, in calendario domenica 20 dicembre.Questi gli atleti a ...