Caso Gregoretti, la "prova" della difesa di Salvini che tira in ballo Conte in un video. Oggi in aula Toninelli e Trenta

È il luglio 2019 quando 131 migranti restano bloccati a bordo della nave Gregoretti, per sei giorni, in attesa che il ministero dell'Interno autorizzi lo sbarco. Un sequestro di persona, secondo l'accusa, una decisione del governo secondo Matteo Salvini, che all'epoca dei fatti era a capo del Viminale. A scagionare il leader della Lega e a dimostrare che dietro quella decisione ci sarebbe stato tutto il governo, Conte compreso, ci sarebbe un video che verrà portato al processo per il Caso Gregoretti in corso a Catania e nel quale Oggi è previsto un intervento del leader della Lega.

Il video che scagionerebbe Salvini

Si tratta di un filmato di un minuto e 50, datato 28 dicembre ...

