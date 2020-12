Carlo e Camilla rinunciano al Natale in Scozia: “Non siete i benvenuti” (Di sabato 12 dicembre 2020) Sembrerebbe proprio che il principe Carlo e la moglie Camilla non sarebbero i benvenuti in Scozia, dove avrebbero dovuto trascorrere le vacanza di Natale. Le prossime festività, infatti, si preannunciano cariche di tensione per la Famiglia Reale, che non potrà trascorrere insieme l’evento a causa del covid-19. Mentre la regina Elisabetta e il principe Filippo si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 12 dicembre 2020) Sembrerebbe proprio che il principee la moglienon sarebbero i benvenuti in, dove avrebbero dovuto trascorrere le vacanza di. Le prossime festività, infatti, si preannunciano cariche di tensione per la Famiglia Reale, che non potrà trascorrere insieme l’evento a causa del covid-19. Mentre la regina Elisabetta e il principe Filippo si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Val88s : @La_Ori_P Io non ho ancora finito ma Camilla Madonna la prenderei a schiaffi. Carlo un idiota completo. Ma poi hann… - La_Ori_P : @Val88s Ho finito ieri la S4, oggi odio Carlo e Camilla - RogerFaliga : RT @VanityFairIt: Carlo e Camilla, fronte comune, squadra, inseparabili, in ogni occasione @RoyalFamily - LaSte_e_basta : Alla prima frettolosa occhiata ho creduto di vedere Camilla che sta per limonare Carlo (sotto il naso a Diana!). In… - toricambridge : RT @VanityFairIt: Carlo e Camilla, fronte comune, squadra, inseparabili, in ogni occasione @RoyalFamily -