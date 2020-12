Ylenia Bonavera, morta dopo una rissa accoltellata da una donna (Di venerdì 11 dicembre 2020) La storia di Ylenia Bonavera morta a 24 anni a causa di una coltellata infitta da un donna durante una rissa Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ylenia Grazia Bonavera (@YleniaBonavera) Questa volta per Ylenia Bonavera non c’è stata salvezza. La giovane 24enne è morta nell’ospedale di Catania a causa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 11 dicembre 2020) La storia dia 24 anni a causa di una coltellata infitta da undurante unaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso daGrazia(@) Questa volta pernon c’è stata salvezza. La giovane 24enne ènell’ospedale di Catania a causa L'articolo proviene da YesLife.it.

blogsicilia : Ylenia Bonavera accoltellata da una donna che si presenta alla polizia, spunta anche un video -… - HuffPostItalia : Morte Ylenia Bonavera, fermata una donna: 'Mi ha aggredito e ho reagito' - TgrRai : RT @TgrSicilia: Un fermo per la morte di Ylenia #Bonavera. Ad accoltellare la ragazza di #Catania sarebbe stata un'amica trans. Si è presen… - live_messina : Morte di Ylenia Bonavera: fermata un’amica dalla polizia . Coltellata dopo lite in strada - TgrSicilia : Un fermo per la morte di Ylenia #Bonavera. Ad accoltellare la ragazza di #Catania sarebbe stata un'amica trans. Si… -