“Un figlio in arrivo”. Il volto di Temptation Island è incinta. In tv non la vediamo da un po’, ora la splendida notizia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ormai i personaggi della tv sono costantemente in contatto con i propri fan attraverso i propri canali social. Spesso i vip postano foto di momenti particolari della loro vita professionale o sentimentale e gli ammiratori ricambiano con commenti e mi piace. E Roberta Mercurio, ex protagonista di Temptation Island 3, non fa eccezione. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 310mila follower, la modella ha fatto letteralmente impazzire i propri seguaci con una notizia bomba. Intanto va detto che Roberta, modella che ha partecipato a Miss Italia e Miss Mondo e ha la passione della pallavolo, si era presentata al reality di Canale 5 con l’allora fidanzato Flavio Zerella. Ma la storia con quest’ultimo, sempre molto tormentata, è definitivamente tramontata nel 2019. Adesso per Roberta c’è un nuovo compagno, Luca Caldirola, che viene ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ormai i personaggi della tv sono costantemente in contatto con i propri fan attraverso i propri canali social. Spesso i vip postano foto di momenti particolari della loro vita professionale o sentimentale e gli ammiratori ricambiano con commenti e mi piace. E Roberta Mercurio, ex protagonista di3, non fa eccezione. Sul suo profilo Instagram, che conta oltre 310mila follower, la modella ha fatto letteralmente impazzire i propri seguaci con unabomba. Intanto va detto che Roberta, modella che ha partecipato a Miss Italia e Miss Mondo e ha la passione della pallavolo, si era presentata al reality di Canale 5 con l’allora fidanzato Flavio Zerella. Ma la storia con quest’ultimo, sempre molto tormentata, è definitivamente tramontata nel 2019. Adesso per Roberta c’è un nuovo compagno, Luca Caldirola, che viene ...

SaraMeini : ++Anticipazione++ Alessandro, il figlio più grande di #PaoloRossi, ai microfoni della #Rai: “È stato un grande papà… - Agenzia_Ansa : Paolo Rossi, il figlio: 'Era un papa' fantastico, un combattente e non ha mai mollato'. Il ricordo commovente del p… - ilfoglio_it : La sera dell'11 luglio 1982 'scoprii che quando si è molto felici ci si abbraccia anche tra sconosciuti, e che di q… - Macry79 : @analisboa04 @PrincipessaDemo @SaraCarpi1 Sakine ha paura che parti e non torni più. Il trauma suo è di avere un fi… - mike9938 : RT @Cambiacasacca: È un po' come se mi spendessi lo stipendio al lotto, non avessi i soldi per comprare la giacca a mio figlio e lo chiudes… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un figlio «L'aborto facile non può essere un fine Aspettare un figlio non è una tragedia» Cronache Maceratesi