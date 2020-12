Spostamenti a Natale e Capodanno. Ma occhio a queste limitazioni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesca Bernasconi Si valuta un emendamento al decreto legge, per eliminare il divieto di Spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno, mantenendo il limite provinciale. Casellati annuncia la riunione dei capigruppo Sul divieto di Spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno il governo potrebbe fare un passo indietro. Ieri, il premier Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità di rivedere il decreto, che prevede il divieto di spostarsi tra comuni il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha annunciato la conferenza dei capigruppo per il 14 dicembre alle ore 16.30, per far discutere in Aula la mozione unitaria del centrodestra, che chiede di consentire gli Spostamenti tra Comuni della stessa provincia o ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 dicembre 2020) Francesca Bernasconi Si valuta un emendamento al decreto legge, per eliminare il divieto ditra Comuni a, mantenendo il limite provinciale. Casellati annuncia la riunione dei capigruppo Sul divieto ditra Comuni ail governo potrebbe fare un passo indietro. Ieri, il premier Giuseppe Conte ha aperto alla possibilità di rivedere il decreto, che prevede il divieto di spostarsi tra comuni il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. La presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, ha annunciato la conferenza dei capigruppo per il 14 dicembre alle ore 16.30, per far discutere in Aula la mozione unitaria del centrodestra, che chiede di consentire glitra Comuni della stessa provincia o ...

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - Corriere : ??Il governo ha deciso che a Natale si potrà uscire dal proprio Comune: il provvedimento è in arrivo - PiazzapulitaLA7 : “Spostamenti a Natale? Se a un certo punto si decidono delle regole bisogna avere il coraggio di mantenerle, altrim… - michiferrini : RT @LucaBizzarri: C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gen… - globalistIT : -