Renzi dice a un giornale spagnolo di essere «pronto a far cadere Conte se non fa marcia indietro» (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Italia Viva è un piccolo partito, ma noi siamo decisivi per il Governo. Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no». È quanto ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, in un’intervista al giornale spagnolo El Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda «è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?», Renzi ha risposto: «Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Non posso accettarlo. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 11 dicembre 2020) «Italia Viva è un piccolo partito, ma noi siamo decisivi per il Governo. Sevuole pieni poteri come Salvini, io dico no». È quanto ha detto il leader di Iv, Matteo, in un’intervista alEl Pais,ndosia faril governo se il presidente del Consiglio non faràsulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda «èa faril governo senon farà?»,ha risposto: «Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. Non posso accettarlo. Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può ...

