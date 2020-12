**Recovery: Mattarella, 'opportunità da non disperdere, no a stop per nazionalismi'** (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Di fronte al coronavirus "l'Unione europea è stata capace di un salto di qualità, per qualcuno inatteso, ma che trae origine proprio dai suoi valori costitutivi e fondativi. Il Next generation, il Recovery fund offrono grandi opportunità che non possiamo disperdere, così come non possiamo accettare che riflussi nazionalistici fuori tempo ne rallentino o intralcino il cammino". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di conferimento del Premio nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" 2020, istituito presso la Fondazione Cotec, svoltasi in videoconferenza. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Roma, 11 dic. (Adnkronos) - Di fronte al coronavirus "l'Unione europea è stata capace di un salto di qualità, per qualcuno inatteso, ma che trae origine proprio dai suoi valori costitutivi e fondativi. Il Next generation, il Recovery fund offrono grandiche non possiamo, così come non possiamo accettare che riflussi nazionalistici fuori tempo ne rallentino o intralcino il cammino". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo alla cerimonia di conferimento del Premio nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" 2020, istituito presso la Fondazione Cotec, svoltasi in videoconferenza.

Agenzia_Ansa : #Mattarella: 'Grandi opportunità, nazionalismi non ritardino il #Recovery' @Quirinale #ANSA - Libero_official : L'intervento del Capo dello Stato, Sergio #Mattarella, che chiede un immediato cambio di passo sul #RecoveryFund… - TV7Benevento : **Recovery: Mattarella, 'opportunità da non disperdere, no a stop per nazionalismi'**... - Daviderel4 : RT @Agenzia_Ansa: #Mattarella: 'Grandi opportunità, nazionalismi non ritardino il #Recovery' @Quirinale #ANSA - Losateresa : 'non possiamo accettare che riflussi nazionalistici fuori tempo ne rallentino o intralcino il cammino'. 'Recovery F… -