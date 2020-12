Processo Gregoretti, Conte rifiuta di andare in Tribunale: vuole essere interrogato “a casa sua” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per il caso Gregoretti, che vede come imputato l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il Premier Giuseppe Conte ha deciso di non recarsi in Tribunale a Catania. Sabato 12 dicembre il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà nell’aula bunker Bicocca del Tribunale di Catania per l’udienza preliminare del Processo sui fatti inerenti la nave Gregoretti. Salvini, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Per il caso, che vede come imputato l’ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini, il Premier Giuseppeha deciso di non recarsi ina Catania. Sabato 12 dicembre il leader della Lega, Matteo Salvini, sarà nell’aula bunker Bicocca deldi Catania per l’udienza preliminare delsui fatti inerenti la nave. Salvini, L'articolo proviene da Leggilo.org.

