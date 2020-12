Pordenone, minore festeggia ritorno in 'zona gialla' e va in coma etilico (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Istockphoto Un gruppo di minorenni per festeggiare il ritorno della regione in 'zona gialla' si è recato in un noto bar del centro di Pordenone consumando ingenti quantità di superalcolici. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 dicembre 2020) commenta Istockphoto Un gruppo dinni perre ildella regione in '' si è recato in un noto bar del centro diconsumando ingenti quantità di superalcolici. ...

Sono stati serviti superalcolici a minorenni che festeggiavano il ritorno della Regione in "zona gialla", uno dei quali è svenuto in coma etilico ed è rimasto in ospedale per 24 ore in osservazione. P ...

