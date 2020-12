Password resettata su Spotify per alcuni utenti | scopriamo perché

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Quasi tutti tra voi useranno, o per lo meno sapranno di cosa stiamo parlando. D’altronde ci troviamo di fronte al più grande servizio di musica in streaming legale e su abbonamento, che in pochi anni è riuscito ad “insinuarsi” sui dispositivi di milioni di. La piccola startup svedese è cresciuta esponenzialmente dall’ottobre del 2008 ad oggi, ergendosi a vero e proprio colosso dell’entertainment su PC, Smart TV e device mobile. Essendo una piattaforma ampiamente utilizzata, non è raro chepossa presentareproblemi, focalizzati incasi sulla privacy dei suoi stessi. E’ quello che è successo nelle ultime ore, a quanto si legge sulle pagine del portale Engadget, considerando che l’azienda sta informandodei suoi ...