Malore mentre fa la spesa al supermercato, grave ragazza di 22 anni (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stava facendo la spesa al supermercato, quando si è improvvisamente accasciata a terra. Attimi di paura venerdì mattina all'Iperal di Sonico: una ragazza di 22 anni ha accusato un grave Malore mentre ... Leggi su bresciatoday (Di venerdì 11 dicembre 2020) Stava facendo laal, quando si è improvvisamente accasciata a terra. Attimi di paura venerdì mattina all'Iperal di Sonico: unadi 22ha accusato un...

Notiziedi_it : Colto da malore mentre gli fanno multa, negoziante muore tra le braccia della moglie - LaGazzettaWeb : Taranto, ha un malore mentre è a casa in Dad: morta 15enne - CryAntonino : #Pievelago, colto da malore mentre spala la neve: intervengono ambulanza 118 e @cnsas_official ma non c'è niente d… - CryAntonino : RT @emergency_live: Pievelago, colto da malore mentre spala la neve: intervengono ambulanza 118 e CNSAS ma non c'è niente da fare https://t… - emergency_live : Pievelago, colto da malore mentre spala la neve: intervengono ambulanza 118 e CNSAS ma non c'è niente da fare -

Ultime Notizie dalla rete : Malore mentre Taranto, 15enne muore in casa stroncata da un malore mentre è collegata in Dad La Gazzetta del Mezzogiorno Tragedia durante la didattica a distanza: malore in casa, muore a quindici anni

Tragedia a Uggiano Montefusco, piccola frazione di Manduria, dove questa mattina una quindicenne ha avuto un malore durante una lezione di didattica a distanza.

Tag Archives : Uggiano Montefusco

Una ragazza di 15 anni, studentessa dell'istituto artistico di Grottaglie, oggi ha accusato un malore ed è morta mentre si trovava in casa, nella frazione di Uggiano Montefusco (frazione di Manduria), ...

Tragedia a Uggiano Montefusco, piccola frazione di Manduria, dove questa mattina una quindicenne ha avuto un malore durante una lezione di didattica a distanza.Una ragazza di 15 anni, studentessa dell'istituto artistico di Grottaglie, oggi ha accusato un malore ed è morta mentre si trovava in casa, nella frazione di Uggiano Montefusco (frazione di Manduria), ...