Lamorgese non è mai stata positiva al virus, falso risultato dal test (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, "non è mai stata positiva al coronavirus". Lo conferma il Viminale, spiegando che "il test molecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato". "Il fatto che alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività al test del ministro - spiega una nota - non ha consentito, nell'immediatezza, di eseguire le necessarie ed opportune verifiche sulla attendibilità del risultato dell'esame. La responsabile del Viminale ha ripetuto il test molecolare per SARS-CoV-2 nelle giornate di mercoledì 9 e di giovedì 10. Tutti e due i test sono risultati negativi. Il ministro riprenderà la sua ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Il ministro dell'Interno, Luciana, "non è maial corona". Lo conferma il Viminale, spiegando che "ilmolecolare per SARS-CoV-2 eseguito lunedì scorso, relativo ad un normale controllo periodico, comunicato come positivo, si è rivelato errato". "Il fatto che alcuni media abbiano diffuso in tempo reale la notizia della positività aldel ministro - spiega una nota - non ha consentito, nell'immediatezza, di eseguire le necessarie ed opportune verifiche sulla attendibilità deldell'esame. La responsabile del Viminale ha ripetuto ilmolecolare per SARS-CoV-2 nelle giornate di mercoledì 9 e di giovedì 10. Tutti e due isono risultati negativi. Il ministro riprenderà la sua ...

Agenzia_Ansa : #covid #tampone errato per la ministra dell'Interno #Lamorgese, non era positiva al virus. La titolare del… - AnnalisaChirico : Non capisco: un comune cittadino, se con sintomi o a contatto con un positivo, deve isolarsi, fare tampone e attend… - matteosalvinimi : Io sabato prossimo torno in Tribunale a Catania per un “sequestro” di persona che non ha causato morti, feriti o pr… - BEPPESARNO : ...E quanti sono magari nella stessa situazione del #ministro #Lamorgese ma non hanno subito un contro #tampone per… - paoliblu : RT @stemolinaradio: +++La ministra dell'interno #Lamorgese non era positiva al #covid19, il tampone era errato.+++ C'è da fidarsi! Dopo 4 g… -