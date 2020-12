Kim Ki-duk è morto | addio al regista sudcoreano di Pietà e Ferro 3

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Kim Ki-duk è: il mondo del cinema è in lutto e perde un grande. Lo annuncia il sito lettone Delfi.lt questa mattina. Il cineasta, sceneggiatore e produttore, era giunto in Lettonia il 20 novembre per visitare i pressi della località marittima di Jurmala. Secondo quanto riportato da AskaNews, Kim Ki-duk doveva presentarsi ad un incontro, ma non ciò non è avvenuto. Dal 5 dicembre il suo entourage aveva del tutto perso i contatti. Ila 59 anni per complicazioni legate al Covid-19. Nato il 20 dicembre 1960 a Bonghwa, nella regione del Kyonshang della Corea del Sud, all’età di nove anni si trasferisce a Seul con la sua famiglia dove frequenta la scuola dell’obbligo fino a 17 anni. A causa di problemi economici, lavora in fabbrica, poi appena ventenne si ...